Rusland lukker stort tysk medies kontor i Moskva

Tysk minister kalder det uacceptabelt, at Rusland har lukket for Deutsche Welles kontor i Moskva.

Rusland lukker det tyske medie Deutsche Welles kontor i Moskva.

Det sker, efter at Tysklands tv-myndighed har meddelt, at den statsejede russiske tv-station RT ikke længere må sende i Tyskland, fordi den ikke har de rette licenser.

Det er Ruslands udenrigsministerium, der torsdag har oplyst, at Deutsche Welle ikke længere må operere på russisk territorium.

Deutsche Welle kalder beslutningen "absurd" og en "overreaktion".

Chefen for mediet, Peter Limbourg, siger, at de vil fortsætte med at arbejde fra Moskva, indtil de officielt har modtaget ordren.

Tysklands kulturminister, Claudia Roth, kalder Ruslands beslutning "uacceptabel".

- Jeg opfordrer Rusland til ikke at bruge RT's licensproblemer til en politisk reaktion, siger hun.

/ritzau/AFP