Rusland melder om droner på himlen over Moskva

To droner er blevet opfanget på himlen over Ruslands hovedstad, Moskva, og en tredje i naboregionen Kaluga.

Det skriver det russiske statsejede nyhedsbureau Tass tirsdag på baggrund af information fra redningstjenester.

Det russiske nyhedsbureau RIA skriver ifølge nyhedsbureauet Reuters, at to droner er blevet skudt ned nær landsbyen Valujevo, der ligger omkring 30 kilometer fra Kreml.

Tass skriver, at den tredje drone er blokeret over Kaluga.

Ifølge de foreløbige oplysninger er ingen blevet dræbt eller kommet til skade, mens der heller ikke er meldinger om materielle skader.

- Ifølge foreløbig information var tre droner på vej mod Moskva på forskellige tidspunkter, skriver Tass på baggrund af oplysninger fra en kilde i redningstjenesten.

To af dronerne blev opfanget i distriktet Novaja Moskva i hovedstaden og en i Kaluga-regionen, der ligger lige sydvest for Moskva-regionen.

Statsejede Tass skriver, at redningstjenesten arbejder et sted i landsbyen Valujevo, hvor dele af en drone er faldet ned.

Nyhedsbureauet skriver, at der også arbejdes på at bekræfte meldinger om, at en anden drone er faldet ned i Kubinka, hvor der ligger en luftbase.

Kort tid efter at de russiske nyhedsbureauer har skrevet om dronerne, kan de også skrive, at ingen fly kan lande eller lette fra lufthavnen Vnukovo i Moskva. Det oplyser Ruslands Føderale Lufttransportagentur ifølge Reuters på beskedtjenesten Telegram.

Årsagen er "tekniske årsager, der er ude af lufthavnens kontrol"

Restriktionerne gælder frem til klokken 08.00 lokal tid. Det er klokken 07.00 i Danmark.

Andre lufthavne fungerer normalt, lyder det fra agenturet.

Det fremgår ikke, om ændringerne i lufthavnen skyldes de droner, som de russiske nyhedsbureauer melder om.

/ritzau/