Rusland melder om endnu et muligt droneangreb på olieraffinaderi

Et olieraffinaderi i det sydlige Rusland nær Sortehavet er muligvis blevet udsat for et droneangreb, oplyser de russiske myndigheder fredag morgen.

Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

I hvert fald er der udbrudt brand på et 60 kvadratmeter stort område på olieraffinaderiets territorium, fortæller en beredskabskilde.

Og branden kan være udløst af et "uidentificeret droneangreb", oplyser russiske efterforskere ifølge Tass.

Tidligere fredag formiddag fremgik det som et faktum af Tass' artikler, at olieraffinaderiet var blevet angrebet af en drone. Tass henviste til oplysninger fra de russiske myndigheder.

Det fremstår dog ikke længere sikkert, at det forholder sig sådan.

Ifølge de foreløbige oplysninger fra myndighederne er ingen omkommet eller kommet til skade i forbindelse med branden og det mulige angreb.

Det er anden gang på to dage, at russiske myndigheder har meldt om et droneangreb på raffinaderiet.

Raffinaderiet ligger nær havnebyen Novorossijsk.

Natten til torsdag blev raffinaderiet angiveligt også angrebet. Her brød et dieselreservoir i brand. Ingen omkom eller kom til skade i den forbindelse.

De russiske myndigheder har endnu ikke sagt noget om, hvem de mener står bag de formodede droneangreb.

Onsdag beskyldte Rusland til gengæld Ukraine for at stå bag et droneangreb, der var rettet mod Kreml i Ruslands hovedstad, Moskva.

Rusland mener, at Ukraine forsøgte at slå præsident Vladimir Putin ihjel.

Så sent som fredag formiddag har Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, sagt, at droneangrebet på Kreml var en "fjendtlig handling".

- Vi kan ikke sige, om det er casus belli, men vi vil svare igen, siger Sergej Lavrov ifølge Reuters.

"Casus belli" betegner en hændelse, som udløser krig. Som udgangspunkt betegnes et væbnet angreb på en stat som "casus belli".

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, afviser anklagerne om, at Ukraine skal have angrebet Kreml.

