Rusland melder om et af de hidtil mest dødelige angreb på Belgorod

Mindst 15 mennesker blev dræbt, da en del af en lejlighedsblok søndag kollapsede i Belgorod i Rusland efter at være blevet ramt af ukrainske missilfragmenter.

Det oplyser det russiske beredskabsministerium tidligt mandag.

Dermed fortsætter dødstallet med at stige efter søndagens angreb.

Ifølge Reuters er det et af de mest dødelige angreb hidtil på den russiske Belgorod-region, som ligger på grænsen til det nordøstlige Ukraine og Kharkiv-regionen.

Russiske embedsmænd beskriver det ukrainske missilangreb som meget omfattende.

Billeder fra stedet viser, hvordan mindst ti etager af en bygning kollapser.

Mens redningstjenester senere ledte i murbrokkerne efter overlevende, kollapsede taget, og folk løb for livet, mens murbrokkerne faldt.

Ukraine har ikke umiddelbart udtalt sig.

Det russiske forsvarsministerium siger, at mindst 12 missiler var involveret i angrebet. Ministeriet kalder det et "terrorangreb på beboelsesområder".

- Fragmenter af et af de nedskudte Totjka-U-missiler beskadigede en lejlighedsbygning i byen Belgorod, skriver ministeriet.

Både Ukraine og Rusland har sagt, at de ikke går efter civile mål i krigen, som brød ud, da Rusland invaderede sit naboland i februar 2022.

I løbet af krigen er tusindvis blevet dræbt, millioner slået på flugt, og ukrainske byer er blevet nærmest jævnet med jorden.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, antydede i marts, at Rusland kunne forsøge at skabe en såkaldt bufferzone på ukrainsk territorie som modsvar på angrebene på Belgorod.

I Kharkiv er Ukraines hær for tiden under pres.

I løbet af weekenden blev tusindvis evakueret. Derudover rykkede russiske styrker frem og indtog flere småbyer.

Flere militæranalytikere vurderer, at Rusland med sin offensiv i Kharkiv vil tvinge Ukraine til at sprede sine styrker over et større område, så de står svagere ved frontlinjen længere mod syd.

/ritzau/Reuters