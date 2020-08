Rusland mener Tyskland har for travlt i Navalnyj-sag

Russisk talsmand: Hvorfor har tyske læger sådant et "hastværk" med at bruge ordet "forgiftning".

Rusland siger, at tyske læger har haft lidt for travlt med bruge ordet "forgiftning" i forbindelse med oppositionspolitikeren Alexej Navalnyjs sygdom.

Kreml siger, at der ikke er nogen endelig konklusion i sagen, og at Moskva ikke ser nogen grund til at efterforske omstændighederne nærmere, som Tyskland og EU opfordrer til.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, opfordrer de russiske myndigheder til at efterforske en formodet forgiftning af den ledende Kreml-kritiker.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, har udsendt en lignende erklæring. Han opfordrer til, at de russiske myndigheder "uden udsættelser" indleder en tilbundsgående undersøgelse af forgiftningen af Navalnyj.

Men Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, siger, at Charité-hospitalet i Berlin ikke har identificeret den substans endeligt, som skulle have forårsaget Navalnys sygdom. Han tilføjer, at det er uklart, hvorfor tyske læger har sådant et "hastværk" med at bruge ordet forgiftning.

- Hvis en forgiftning endeligt fastslås som årsag, så vil en efterforskning blive indledt, fastslår han.

Han tilføjer, at lægerne på et sibirisk hospital, som først behandlede den russiske oppositionspolitiker kom frem til samme diagnose som de tyske læger, men at både de tyske og de russiske læger havde svært ved at fastslå årsagen til Alexej Navalnyjs sygdom.

- Analyserne er de samme, men konklusioner er forskellige, og der er ikke fastslået noget endeligt.

De russiske læger afviser, at de på nogen måde var under pres fra nogen myndighed, da de behandlede Navalnyj.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, opfordrede tirsdag de russiske myndigheder til at efterforske en formodet forgiftning af den ledende Kreml-kritiker.

- I betragtning af den fremtrædende rolle, som Navalnyj har i den politiske opposition i Rusland, opfordrer vi indtrængende myndighederne der til at opklare alle omstændigheder i denne sag og skabe fuld transparens.

Sådan hedder det i en fælles erklæring fra Merkel, som er fra det konservative CDU, og hendes socialdemokratiske udenrigsminister, Haiko Mass.

De to tilføjer, at de russiske myndigheder må sørge for, at de skyldige i sagen bliver stillet til regnskab i en retssag.

ritzau/Reuters