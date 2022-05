Ifølge rådgiver for præsident Zelenskyj tyder det på, at den russiske militære strategi er forbedret.

Rusland menes at have vundet kontrol over nøgleby i Østukraine

Pro-russiske styrker i Østukraine hævder at have vundet fuld kontrol over den vigtige by Lyman. Det siger de fredag.

Og Ukraine erkender tilsyneladende nederlag i byen. Byen, der betegnes som en nøgleby, ligger i Donetsk-regionen.

Lyman er en vigtig by for jernbaneforbindelser. Den har udgjort en del af frontlinjen, i takt med at russiske styrker har presset det østlige Ukraine fra nord.

Det er en af tre retninger, hvorfra russiske styrker har angrebet den ukrainske region Donbas i Østukraine.

Oleksij Arestovytj, rådgiver for præsident Volodymyr Zelenskyj i Ukraine, fortalte tilsyneladende om nederlaget i Lyman i et interview natten til fredag.

- Ifølge ubekræftede data har vi mistet byen Lyman. Den russiske hær - dette skal bekræftes - har erobret den, sagde han.

Han tilføjer, at kampene ved byen tyder på, at Ruslands strategi er forbedret i forhold til tidligere i krigen.

- Måden, hvorpå de erobrede den med en ordentligt organiseret operation, viser i princippet, at det operationelle ledelsesniveau og de taktiske evner i den russiske hær er forbedret. Det er ikke forbedret overalt, selvfølgelig. Men det er uden tvivl forbedret, sagde han.

Indledningsvis i krigen fokuserede Rusland på den ukrainske hovedstad, Kyiv. Men de russiske styrker måtte sande, at byen ikke var lige til at erobre.

Tidligere på måneden blev russiske styrker også tvunget tilbage ved Ukraines næststørste by, Kharkiv.

Men for tiden oplever Rusland deres største fremgang i uger, og den finder sted i Donbas, hvor man har fokuseret krigsindsatsen.

Militæranalytikere vurderer, at kampen om Donbas kan blive afgørende. Og den afhænger af, om russiske styrker fortsætter sin fremgang eller mister momentum.

/ritzau/Reuters