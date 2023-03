Rusland: Missilregn er hævn for ukrainsk terrorangreb

Det var hævn for et påstået ukrainsk terrorangreb, da russiske styrker torsdag sendte en regn af missiler ned over Ukraine.

Det siger det russiske forsvarsministerium torsdag i en udtalelse ifølge Reuters.

Mindst seks civile blev ifølge Ukraine dræbt i det første store russiske missilangreb siden midten af februar.

Ifølge det russiske forsvarsministerium var angrebet et svar på, hvad Rusland selv betegner som et ukrainsk terrorangreb i den russiske Bryansk-region sidste uge.

Ifølge Rusland blev to civile dræbt i hændelsen, som Ukraine beskylder Rusland for at have iscenesat som en falsk flagoperation.

Ruslands forsvarsministerium siger, at man blandt andet brugte hypersoniske Kinzjal-missiler ved angrebet torsdag morgen.

Missilerne ramte blandt andet dronebaser, Ukraines ammunitionsproduktion, oplyser de russiske myndigheder.

Samtidig hævdes det, at angrebet var med til at forstyrre vestlige leverancer af våben på tværs af Ukraines jernbanenetværk.

Oplysningerne er ikke blevet bekræftet af hverken Ukraine eller vestlige myndigheder eller regeringer.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger ifølge Reuters, at missilerne dog ramte både civil infrastruktur og beboelsesbygninger.

Siden starten af invasionen i 2022 har Rusland hyppigt foretaget, hvad landets regering selv betegner som hævnaktioner.

Det sker typisk efter hændelser, som Ukraine af Rusland beskyldes for at stå bag.

Foruden Lviv og Dnipropetrovsk er det blandt andet hovedstaden, Kyiv, og Ukraines næststørste by, Kharkiv, der torsdag blev ramt af angrebet. Også havnebyen Odessa ved Sortehavet er blevet ramt af russiske luftangreb.

Adskillige steder har angrebene ført til omfattende strømafbrydelser. Blandt andet ved atomkraftværket Zaporizjzja. Derfor har atomkraftværket sat gang i sine dieselgeneratorer.

