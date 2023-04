Rusland mistænkes for at stå bag omfattende amerikansk læk

Det er formentlig russiske eller prorussiske parter, som står bag et nyligt læk af tophemmelige amerikanske dokumenter om blandt andet, hvor mange russiske soldater der er døde på slagmarken i Ukraine.

Det siger tre amerikanske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dokumenterne indeholder et måned gammelt øjebliksbillede af krigens stand i Ukraine.

Noget af det spøjse ved dokumenterne er, at der ser ud til at være skruet gevaldigt ned for antallet af russiske soldater, som skulle have mistet livet i kamphandlinger i Ukraine.

I et af dokumenterne hævdes det, at mellem 16.000 og 17.500 russiske soldater har mistet livet i Ukraine.

Det stemmer langtfra overens med tidligere meldinger fra amerikansk hold, hvor det anslås, at tallet for russiske dræbte og sårede er på omkring 200.000.

Embedsmændene, som har udtalt sig anonymt til Reuters, understreger, at der er tale om deres egne vurderinger, og at det ikke er et udtryk for, hvad den igangværende efterforskning af sagen viser.

Hverken den russiske ambassade i USA eller den russiske regering har indtil videre ønsket at kommentere beskyldningerne. Det har ikke været muligt for Reuters at verificere dokumenternes ægthed.

Det amerikanske justitsministerium oplyste sent fredag aften lokal tid, at det var i gang med at se nærmere på sagen sammen med landets forsvarsministerium.

En del af dokumenterne dateret til 1. marts dukkede først op på sociale medier som Twitter og beskedtjenesten Telegram. Dokumenterne var markeret som "hemmelige" og "tophemmelige".

Senere fredag begyndte et nyt sæt dokumenter, som handlede om trusler mod USA's nationale sikkerhed fra blandt andet Ukraine, Mellemøsten og Kina, at finde sin vej til sociale medier.

Læk af så følsom natur er højst usædvanlige.

- Vi er bekendte med meldingerne om opslag på sociale medier, og forsvarsministeriet er ved at undersøge sagen, siger talsperson for forsvarsministeriet Sabrina Singh.

