Rusland: Mistænkte bag Moskva-angreb er udenlandske statsborgere

Fire personer, der er blevet anholdt for at stå bag et dødeligt angreb på et koncertsted nær Moskva, er udenlandske statsborgere.

Det oplyser Ruslands indenrigsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

I alt er der foretaget 11 anholdelser. De fire personer var angiveligt direkte involveret i angrebet.

Imens er myndighederne i Tadsjikistan i "tæt kontakt med deres russiske kolleger", fordi statsborgere herfra angiveligt var involveret i angrebet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det oplyste en talsperson fra det tadsjikiske udenrigsministerium til det statslige russiske nyhedsbureau Tass tidligere lørdag.

Islamisk stat (IS) tog fredag aften dansk tid ansvaret for angrebet og er ifølge AFP aktiv i det centralasiatiske land.

Siden angrebet er antallet af dræbte steget løbende. Lørdag eftermiddag har Ruslands efterforskningskomité oplyst, at mindst 133 personer er omkommet.

Dertil kommer endnu flere sårede.

Samtlige gerningsmænd bag det dødelige angreb er blevet anholdt. De forsøgte at flygte til Ukraine, da de blev pågrebet.

Sådan lød det fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en tv-tale tidligere lørdag, skrev Reuters og Tass.

Artiklen fortsætter under annoncen

Præsidenten lovede, at alle skyldige bliver straffet. Han sagde også, at "de indledende undersøgelser viser, at man fra ukrainsk side havde forberedt et smuthul ved grænsen til dem".

Ukraine nægtede fredag at have noget med angrebet at gøre, og lørdag har en rådgiver til præsident Volodymyr Zelenskyj kaldt beskyldningerne om ukrainsk indblanding for "uholdbare" og "absurde".

Siden IS tog ansvaret for angrebet har Islamisk Stat på en kanal for IS-nyhedsbureauet Amaq på beskedtjenesten Telegram offentliggjort et billede af de fire personer, som IS hævder står bag angrebet.

I en meddelelse har det yderligere lydt fra IS, at angrebet kommer som følge af "en krig, der raser mellem Islamisk Stat og lande, som kæmper mod islam".

/ritzau/