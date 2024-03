Rusland: Moskva-angrebsmænd fik penge fra Ukraine

Ruslands efterforskningskomité meddeler torsdag, at den har fundet bevis for, at mændene, der stod bag et angreb fredag på en koncertsal i Moskva, havde forbindelser til "ukrainske nationalister".

I en pressemeddelelse står der, at angrebsmændene modtog et større beløb i kontanter og kryptovaluta fra Ukraine.

- Pengene blev brugt til at forberede forbrydelsen, står der i meddelelsen ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Det fremgår ikke umiddelbart mere præcist, hvem der i komitéens øjne har sendt pengene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rusland har gentagne gange - foreløbig uden at fremlægge beviser - sagt, at Ukraine har forbindelser til angrebet, hvor over 140 blev dræbt.

Det har Ukraine afvist.

Det Hvide Hus udtaler torsdag, at det anser den militante gruppe Islamisk Stat for alene at have skylden for angrebet.

Islamisk Stat (IS) har selv taget skylden for angrebet - specifikt gruppen IS-K.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det står for Islamisk Stat-Khorasan, som er en gruppe, der opstod i det østlige Afghanistan i slutningen af 2014. Det er en af de mest aktive regionale underafdelinger af Islamisk Stat.

Under angrebet skød mænd med automatvåben mod koncertgængere i koncertsalen Crocus City Hall i Krasnogorsk i udkanten af Moskva, inden der blev sat ild til bygningen.

Talsperson for Ruslands udenrigsministerium Marija Zakharova sagde onsdag, at det er "ekstremt svært at tro", at Islamisk Stat skulle have haft evnerne til at udføre fredagens angreb.

/ritzau/Reuters