Rusland: Nato forbereder sig på at bruge atomvåben mod os

Den vestlige forsvarsalliance Nato forbereder sig på scenarier, hvor det kan bruge atomvåben, og specifikt scenarier, hvor det kan bruge atomvåben mod Rusland.

Det hævder det russiske forsvarsministeriums viceforsvarsminister med ansvar for udenrigsanliggender, Mikhail Galuzin, over for det russiske nyhedsbureau Tass.

Over for nyhedsbureauet siger han, at "Nato øver sig i såkaldte fælles nuklearmissioner".

- Det betyder, at ikke-nukleare medlemsstater er involveret i den militære planlægning af brug af atomvåben, og at deres eksperter er oplært i at bruge amerikanske atomvåben, siger Mikhail Galuzin.

- I øvrigt skal alliancens øvelser planlægge scenarier, hvor dets atomvåben bliver brugt mod vores land.

/ritzau/