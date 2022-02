Rusland nedlægger veto mod FN-fordømmelse af invasion

Til et møde i FN's Sikkerhedsråd har Rusland nedlagt veto mod en resolution, der ville fordømme Rusland.

FN's Sikkerhedsråd kunne på et møde fredag ikke blive enige om at fordømme Ruslands angreb på Ukraine.

Det sker, fordi Rusland nedlagde veto mod et udkast til en sikkerhedsresolution, der ville have fordømt præsident Vladimir Putins nylige ordre til russiske styrker om at gå ind i Ukraine.

Det skriver Reuters.

Ruslands FN-ambassadør, Vasilij Nebenzja, kalder ifølge nyhedsbureauet resolutionsudkastet for "antirussisk" og et "brutalt, umenneskeligt træk på det ukrainske skakbræt".

Han påstår også, at Rusland ikke har bombet ukrainske byer.

Han takker desuden de lande, som ikke "støtter forslaget". Rusland var det eneste land, som stemte imod udkastet.

FN's Sikkerhedsråd kan vedtage sikkerhedsresolutioner, som medlemslande af FN forpligter sig på at følge.

Det skete blandt andet i 1967, hvor Sikkerhedsrådet vedtog en resolution om, at Israel skulle trække sig fra nogle af de områder, som landet havde erobret under Seksdageskrigen.

Men fem lande har vetoret i Sikkerhedsrådet. Det betyder, at et forslag til en resolution falder, hvis et af de fem permanente medlemslande stemmer nej til det.

De fem lande er Rusland, Kina, Frankrig, Storbritannien og USA. De har vetoret, fordi de er permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet.

Ud over de fem sidder ti andre lande som medlemmer i to år ad gangen.

I alt 11 medlemmer stemte for at fordømme det russiske angreb med en sikkerhedsresolution.

De Forenede Arabiske Emirater og Indien valgte ikke at stemme om resolutionen.

Mest opsigtsvækkende er det nok, at Kina også frabad sig at stemme. Landet har gode relationer med Rusland, og Vladimir Putin var for bare kort tid siden Kinas præsident Xi Jinpings æresgæst ved vinter-OL i Beijing.

Kinas FN-ambassadør, Zhang Jun, siger ifølge Reuters, at alle staters territorier og selvstændighed bør respekteres.

Han opfordrer desuden Ukraine og Rusland til at løse konflikten ved forhandlingsbordet.

Udkastet til resolutionen overgår nu til FN's Generalforsamling, som består af repræsentanter fra alle 193 medlemslande. Til generalforsamlingen er der ingen vetoret.

Sikkerhedsresolutionen ville have fordømt Ruslands indtog i Ukraine.

Det begyndte for alvor natten til torsdag, hvor Putin gik på talerstolen og fortalte, at han havde beordret de russiske styrker ind i Østukraine. Ifølge ham selv er det "selvforsvar" mod et "folkemord" af etniske russere i Østukraine.

Det russiske angreb har kostet adskillige liv i Ukraine. Det nøjagtige tal er dog svært at blive klog på, da lokale myndigheder og militær kommer med forskellige meldinger.

Ifølge Ukraines præsident Zelenskij blev 137 ukrainere dræbt under den første dags kampe. Blandt tabene er både civile og soldater.

