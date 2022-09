Rusland nedlægger veto mod FN-resolution om annektering

Kina undlader at stemme for resolution, der kalder Ruslands annektering af ukrainske regioner for ulovlig.

Rusland nedlægger veto mod en resolution i FN's Sikkerhedsråd, som fordømmer den russiske annektering af ukrainsk område.

Kina undlader at stemme.

Dermed er resolutionen faldet, uanset hvordan de øvrige 13 medlemmer af Sikkerhedsrådet stemte.

Ti lande har støttet resolutionen. Ud over Kina undlader Gabon, Indien og Brasilien at stemme.

Sikkerhedsrådet har fem permanente medlemmer, og et af dem er Rusland. Et permanent medlem har mulighed for at nedlægge veto mod en resolution. De øvrige permanente er USA, Kina, Frankrig og Storbritannien.

Ifølge nyhedsbureauet dpa er det forventet, at en lignende resolution vil blive præsenteret for FN's Generalforsamling i løbet af de kommende dage.

Der vil alle FN's medlemmer skulle tage stilling til, om de vil stemme for at fordømme den russiske annektering.

Når punktet om Ruslands annektering fredag af fire ukrainske regeringer er afsluttet, ventes Sikkerhedsrådet at forholde sig til lækager, der har ramt gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2 ud for Bornholm.

