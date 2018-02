Rusland nedlægger veto mod resolution rettet mod Iran

Rusland afviser resolution, der tager sigte på Iran, som beskyldes for at bryde våbenembargo mod Yemen.

Rusland har nedlagt veto mod et udkast til en resolution i FN's Sikkerhedsråd, som tog sigte mod Iran, der mistænkes for at bryde en våbenembargo mod Yemen.

I resolutionsteksten henvises der til en rapport fra FN. Her anklages Iran for at ignorere forbuddet mod at forsyne den shiamuslimske oprørsbevægelse i Yemen med våben.

Eksperter fra FN har undersøgt rester af missiler affyret fra Yemen mod Saudi-Arabien sidste år. De fastslog i en rapport i januar, at missilstykkerne svarer til et iransk fremstillet missil.

Rapporten konkluderer på den baggrund, at Iran har forbrudt sig mod FN's våbenembargo fra 2015 mod Yemen.

Iran har ikke formået at "tage de nødvendige foranstaltninger" for at forhindre levering af missiler og droner til oprørerne i Yemen, hedder det i rapporten.

Storbritanniens viceambassadør i FN opfordrede på mødet i Sikkerhedsrådet medlemmerne "til ikke at vige tilbage fra at holde lande, som med deres ageren underminerer international fred og sikkerhed, ansvarlige".

I et forsøg på at sikre opbakning til resolutionen fra Rusland fjernede Storbritannien først en fordømmelse af Iran i udkastet. Kort før afstemningen blev teksten yderligere redigeret for at komme Rusland i møde.

Men Ruslands FN-ambassadør, Vassilij Nebenzia, var ikke tilfreds.

11 af Sikkerhedsrådets medlemmer stemte for det britiske udkast, Rusland og Bolivia stemte imod, mens Kina og Kasakhstan afstod fra at stemme, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Iran afviste mandag endnu engang påstandene om at have forsynet Yemen med våben.

Yemen, den arabiske verdens fattigste nation, har siden 2014 været kastet ud i en borgerkrig.

Krigen blev udløst, da houthierne indtog hovedstaden Sanaa og fordrev den internationalt anerkendte regering.

Siden marts 2015 har en koalition anført af Saudi-Arabiens militær og støttet af USA bekæmpet oprørerne i Yemen. Saudi-Arabien beskylder ærkefjenden Iran for at støtte houthierne.

