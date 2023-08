Rusland: Nedskudt drone lander fem kilometer fra Kreml

Et ukrainsk droneangreb har beskadiget en bygning i det centrale Moskva tidligt fredag. Det oplyser russiske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Et vidne har overfor Reuters beskrevet hændelsen som "en kraftfuld eksplosion".

De russiske luftforsvarssystemer har nedskudt en drone, hvis rester er faldet ned over Expo Center, oplyser borgmester Sergei Sobyanin i en udtalelse på beskedtjenesten Telegram.

Expo Center er et konferencecenter fem kilometer fra regeringsbygningen Kreml.

En video publiceret på russiske medier viser tyk røg stige mod himlen ved siden af en skyskraber.

Det russiske forsvarsministerium siger, at Ukraine står bag droneangrebet.

Den ukrainske regering i Kyiv har ikke umiddelbart kommenteret på de russiske meldinger.

Torsdag lød det ifølge nyhedsbureauet AFP også fra Rusland, at landet har afværget et ukrainsk droneangreb rettet mod et krigsskib i Sortehavet.

- Skibene var i færd med at udføre en opgave med at kontrollere navigationen i den sydvestlige del af Sortehavet, 237 kilometer sydvest for Sevastopol, lyder det fra det russiske forsvarsministerium i en udtalelse.

Den russiske sortehavsflåde på den russiskannekterede Krimhalvø ligger i Sevastopol.

Angreb i området omkrig Sortehavet er eskaleret, siden Rusland trak sig fra kornaftale, der tillod sikker eksport af ukrainsk korn.

Sidste måned annoncerede Rusland, at alle skibe, der nærmer sig Sortehavet, vil blive betragtet som potentielle militære fragtskibe.

Torsdag forlod et civilt fragtskib havnebyen Odesa, der ligger i det sydlige Ukraine ud til Sortehavet. Det oplyste den ukrainske regering.

Det skete, trods advarsler fra Rusland om at den russiske flåde muligvis vil angribe skibe, der benytter sig af ukrainske eksportveje i området.

