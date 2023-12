Rusland neutraliserer 35 droner over Krim

Rusland hævder tirsdag morgen, at man har "neutraliseret" 35 droner over halvøen Krim og det Azovske Hav.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Et forsøg på et terrorangreb fra Kyiv-regimet blev forhindret i går aftes, lyder det.

Ifølge forsvarsministeriet blev 22 ukrainske droner ødelagt, mens 13 blev afværget over det Azovske Hav og Krim.

Rusland har siden 2014 annekteret Krim fra Ukraine, som ikke umiddelbart har kommenteret hændelsen.

I løbet af natten til mandag var det Ukraine, der blev ramt af et omfattende russisk angreb. Ifølge det ukrainske luftvåben affyrede Rusland 23 droner og et krydsermissil. 18 af dronerne samt krydsermissilet blev ifølge Ukraine skudt ned.

De seneste dage har været præget af snestorm over store dele af Ukraine. Men det er lettet i det østlige Ukraine. Det har gjort det muligt for de russiske soldater med fornyet kraft at angribe og sætte droner ind i kampene. Det sagde en talsmand for Ukraines hær for nylig.

Særligt har Rusland øget sine aktiviteter omkring Avdijivka i det østlige Ukraine.

Mykhajlo Podoljak, talsmand for Ukraines præsident, advarede i sidste uge om, at Rusland er i stand til at sætte et "ubegrænset" antal ind i kampene.

- Rusland har stadig ubegrænsede menneskelige ressourcer, som det skånselsløst bruger til at gennemføre såkaldte menneskelige angrebsbølger. De vil hellere bruge folk end maskineri, lød det på sociale medier.

Ifølge den britiske efterretningstjeneste er de russiske tab i Ukraine lige nu "sandsynligvis de højeste siden starten af krigen".

/ritzau/