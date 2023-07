Ruslands udenrigsministerium siger torsdag, at ni finske diplomater vil blive udvist. Det skriver Tass.

Finlands ambassadør i Moskva blev torsdag kaldt til det russiske udenrigsministerium. Han fik at vide, at Finlands optagelse i Nato udgør en sikkerhedsrisiko for Rusland.

Ambassadør fik at vide, at Rusland reagerer på "Finlands antirussiske holdning".

/ritzau/Reuters