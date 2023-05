Rusland laver aftale om at placere atomvåben tættere på Europa

Rusland og Belarus, der er tætte allierede, har torsdag underskrevet en aftale om, at Rusland kan placere taktiske atomvåben i Belarus.

Det skriver det statsejede russiske nyhedsbureau Tass.

Det giver Rusland mulighed for at have taktiske atomvåben opbevaret endnu tættere på en række europæiske lande.

Taktiske atomvåben adskiller sig fra eksempelvis en atombombe. Udtrykket bruges typisk om mindre atomvåben, der kan bruges på slagmarken.

Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, siger torsdag desuden, at Vesten står bag en "ikkeerklæret krig" mod Rusland og Belarus.

De to lande blev i marts enige om, at der kunne placeres atomvåben i Belarus. Først nu har forsvarsministrene fra Rusland og Belarus underskrevet et dokument, der bekræfter aftalen.

Tilbage i marts tolkede Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, udmeldingen som et klart signal fra Rusland.

- Det er en dramatisk optrapning, selv om den ikke er helt uventet. Det sender et klart signal om, at Rusland er klar til at optrappe, lød det.

Belarus grænser op til både Rusland og Ukraine. Derudover deler landet grænser med tre Nato-lande: Polen, Litauen og Letland.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har flere gange siden invasionen i Ukraine 24. februar sidste år i slet skjulte vendinger truet Ukraine og Vesten med de russiske atomvåben.

Efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991 blev der placeret atomvåben i de fire nyligt uafhængige lande Rusland, Ukraine, Belarus og Kasakhstan.

I maj 1992 blev de fire lande enige om, at alle atomvåben skulle placeres i Rusland. Overførslen af våben blev færdiggjort i 1996.

Atomvåben er nogle af verdens mest ødelæggende våben.

Ifølge Ican, en international sammenslutning, der kæmper for at udslette atomvåben, er ni lande i besiddelse af atomvåben.

I rækkefølge fra flest til færrest atomvåben drejer det sig om Rusland, USA, Kina, Frankrig, Storbritannien, Pakistan, Indien, Israel og Nordkorea.

