Rusland og co. har slagplanen klar for at få nye allierede

Der kan muligvis være en udvidelse på vej af det internationale BRIKS-samarbejde, der lige nu omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika.

I hvert fald er de fem lande nået til enighed om, hvordan en eventuel udvidelse af alliancen skal foregå.

Det oplyser den sydafrikanske udenrigsminister, Naledi Pandor, onsdag i forbindelse med et BRIKS-topmøde i Sydafrika.

- Vi er blevet enige, når det kommer til spørgsmålet om udvidelse.

- Vi har et dokument, som vi har vedtaget, der udstikker retningslinjerne, principperne og processen i forhold til at overveje lande, der ønsker at blive medlem af BRIKS. Det er meget positivt, siger hun.

Der kommer ifølge Naledi Pandor en mere konkret udmelding, når BRIKS-topmødet i Johannesburg afsluttes torsdag.

Over 40 lande har udtrykt interesse for at tilslutte sig BRIKS. Blandt dem er Argentina, Cuba, DR Congo, Indonesien, Iran, Kasakhstan og Saudi-Arabien.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har over 20 lande formelt ansøgt om at blive en del af sammenslutningen.

For Rusland er BRIKS-samarbejdet en mulighed for at sikre opbakning, på et tidspunkt hvor mange - særligt vestlige - lande har vendt russerne ryggen på grund af invasionen af Ukraine.

Både Indiens premierminister, Narendra Modi, og Kinas præsident, Xi Jinping, er blandt deltagerne på topmødet i Sydafrika.

Begge har talt positivt om at udvide BRIKS.

- Vi er samlet her, på et tidspunkt hvor verden gennemgår store forandringer, splittelser og omgrupperinger, siger Xi Jinping og fortsætter:

- Verden er gået ind i en ny periode med turbulens og transformation.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, der har en arrestordre hængende over hovedet, er ikke til stede ved topmødet.

Arrestordren er udstedt af Den Internationale Domstol (ICC).

Ordren betyder reelt, at alle lande, der anerkender og er medlem af ICC, skal anholde Putin, hvis han befinder sig i deres land. Blandt de lande er Sydafrika, hvor BRIKS-topmødet finder sted.

/ritzau/Reuters