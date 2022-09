Rusland og Hviderusland er udelukket fra dronningens begravelse

Hverken Rusland eller Hviderusland er inviteret til dronning Elizabeths begravelse på mandag i London.

Det oplyser en britisk regeringskilde.

Flere end 100 konger, dronninger, statsoverhoveder og andre VIP-gæster ventes at deltage i begravelsen.

Men i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine vil hverken Rusland eller Hviderusland, som er en nær allieret af Rusland, være repræsenteret ved ceremonien i London.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det placerer de to lande i en lille gruppe af nationer, som er blevet udelukket fra begravelsen.

Heller ikke militærstyret i Myanmar, der er en tidligere britisk koloni, eller Nordkorea har fået lov til at deltage. Det oplyser den britiske regeringskilde, der ønsker at være anonym.

Elizabeth II's begravelse i Westminster Abbey på mandag bliver en gigantisk diplomatisk begivenhed med et enormt sikkerhedsopbud.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har bekræftet, at han vil deltage. Han har efter sigende fået tilladelse til at ankomme i sin pansrede præsidentlimousine også kendt som The Beast eller Bæstet.

Også Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Canadas premierminister, Justin Trudeau, har bekræftet, at de kommer. Det samme gælder dronning Margrethe, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.

- Det bliver en ekstremt travl tid. Vi er overbeviste om, at verdensledere og andre, som flyver ind, vil anerkende, at dette vil være en udfordrende tid og en usædvanlig situation, sagde en talsmand for den britiske regering tirsdag.

Andre mere kontroversielle gæster omfatter den højreorienterede, brasilianske præsident, Jair Bolsonaro. Imens er det fortsat uklart, om den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, er på gæstelisten.

Spaniens tidligere konge Juan Carlos, som abdicerede i unåde i 2014, har meddelt, at han kommer sammen med sin søn, den nuværende kong Felipe.

/ritzau/AFP