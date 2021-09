Rusland og Hviderusland gennemfører stor militær øvelse

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, kom torsdag til Moskva for at føre drøftelser med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Rusland og Hviderusland indledte samtidig en omfattende fælles militær øvelse på et stort område i begge lande og i Østersøen.

Øvelsen "Zapad-2021", som ventes at vare en uge, har skabt bekymring i nogle NATO-lande.

Den blev formelt indledt i det vestlige Rusland med en ceremoni med en række højtstående militære ledere som deltagere. Der blev holdt taler og hejst flag.

Den aktive del af øvelsen, der finder sted på et tidspunkt, hvor der er store spændinger mellem Vesten og Hvideruslands regime under ledelse af Lukasjenko.

EU-landene har indført sanktioner mod Lukasjenko-regimet som følge af dets brutale undertrykkelse af alle oppositionsgrupper.

Det russiske forsvarsministerium siger, at op mod 200.000 soldater og over 80 fly og helikoptere samt 15 skibe og næsten 300 kampvogne vil deltage i manøvrerne.

Der vil delvist blive skudt med skarp, og der er tale om en kulmination på tre måneder med militære øvelser.

- Militært personel fra Armenien, Indien, Kasakhstan, Kirgistan og Mongoliet vil også deltage, siger det russiske forsvarsministerium.

I Nato er der blevet fremsat advarsler om, at øvelsen, der kommer efter en massiv militær russisk oprustning ved Ukraines grænse tidligere i år, øger risikoen for, at en fejl eller en forkert vurdering kan udløse en alvorlig international krise.

Kreml har vist sig at være en afgørende allieret for Hviderusland, efter et Vesten har presset på over for Lukasjenko-regimet, som blev beskyldt for massiv valgsvindel ved det seneste valg.

/ritzau/AFP