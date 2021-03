Rusland og Kina vil bygge international rumstation på Månen

Andre lande kan, hvis de vil, blive en del af russisk og kinesisk projekt om at bygge rumstation på Månen.

Rusland og Kina har tirsdag indgået aftale om at bygge en international rumstation ved Månen.

Det oplyser det russiske rumagentur Roscosmos i en erklæring.

Roscosmos og den kinesiske rumfartsadministration er blevet enige om at arbejde sammen i projektet. Det går ud på at bygge en rumstation enten på Månen eller i kredsløb om den.

Der er mulighed for, at andre lande og internationale partnere kan blive en del af projektet.

Rusland og Kina vil endda fremme internationalt samarbejde med projektet og tilbyde lige adgang til alle lande, som vil være en del af det.

Rusland vil nu begynde at samarbejde med Kina om at udarbejde en nærmere detaljeret plan for konstruktionen af rumstationen.

Formålet er at bygge "et kompleks af eksperimentelle forskningsfaciliteter på Månens overflade eller i kredsløb om Månen", oplyser det russiske rumagentur.

Ifølge Roscosmos har Rusland et mål om at have bemandede missioner til Månen fra 2028. Det fremgår ikke, hvornår de planlægger at have rumstationen klar på Månen.

Rusland oplyste for nylig, at man ikke ønskede at være en del af den planlagte rumstation på Månen, som USA planlægger.

Og i stedet har man altså indgået samarbejde med Kina.

Rusland har tidligere været en stormagt, hvad angår rummissioner. Men nationen er blevet overhalet af Kina og USA, som har opnået store resultater de seneste år.

Men Rusland vil tilbage til eliten.

Rusland var det første land i verden til at sende en mand i rummet. Men dets rumambitioner har ifølge nyhedsbureauet AFP været negativt påvirket af dårlige finanser og korruption.

/ritzau/dpa