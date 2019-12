Rusland og Kina vil igen importere skaldyr fra Nordkorea

FN's sanktioner mod nordkoreansk eksport af statuer, skaldyr og tekstiler bør ophæves, mener Rusland og Kina.

Kina og Rusland foreslår, at FN's Sikkerhedsråd lemper sanktionerne mod Nordkorea.

Det viser et udkast til et forslag, som nyhedsbureauet Reuters har set.

I forslaget fra Kina og Rusland lyder opfordringen blandt andet, at man bør ophæve sanktioner mod Nordkoreas eksport af en række varer. Herunder statuer, skaldyr og tekstiler.

Det er ikke umiddelbart klart, hvorvidt eller hvornår forslaget eventuelt vil skulle til afstemning i FN's Sikkerhedsråd.

Hvis et forslag skal stemmes igennem Sikkerhedsrådet, som består af 15 medlemmer, skal mindst ni medlemmer stemme for.

Derudover kan et forslag kun vedtages, hvis ikke der nedlægges veto fra hverken USA, Frankrig, Storbritannien, Rusland eller Kina, der er de fem permanente medlemmer.

Men FN bør ikke begynde at overveje at lette sanktionerne mod Nordkorea. Det siger en anonym embedsmand fra det amerikanske udenrigsministerium.

For Nordkorea "truer med at udføre eskalerede provokationer" og "nægter at mødes for at drøfte atomnedrustning", siger embedsmanden til Reuters.

USA, Storbritannien og Frankrig har insisteret på, at der ikke skal ophæves sanktioner mod Nordkorea, før landet opgiver sit atomprogram.

Nordkorea har på grund af atomprogrammet været underlagt sanktioner fra FN siden 2006.

Den senere tid er bekymringerne vokset, for at Nordkorea vil genoptage test af atomvåben og langtrækkende ballistiske missiler.

Forhandlingerne mellem USA og Nordkorea om en atomnedrustning har stået relativt stille siden februar. Her endte et topmøde i Vietnam mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, uden et resultat.

Nordkorea er senest kommet med en deadline ved afslutningen af 2019. Her ønsker landet amerikanske indrømmelser, og at sanktioner mod Nordkorea bliver lettet.

Sker det ikke, vil Nordkorea gå "en ny vej", der dog ikke er nærmere specificeret.

USA's særlige udsending til Nordkorea, Stephen Biegun, har kaldt Nordkoreas seneste udmeldinger for "fjendtlige og unødvendige".

Trump sagde mandag, at han holder et vågent øje med Nordkorea.

- Nu må vi se. Jeg bliver skuffet, hvis det har noget i ærmet. Og i så fald, så tager vi hånd om det. Vi holder nøje øje med situationen, sagde Trump ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/