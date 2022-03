Der skal oprettes en sikker vej til evakuering af civile, lyder det. Her indføres desuden muligvis våbenhvile.

Rusland og Ukraine er enige om evakueringsvej for civile

Repræsentanter fra Rusland og Ukraine er ved forhandlinger torsdag blevet enige om at etablere sikre evakueringsveje til civile.

Det siger Mykhailo Podoljak, der er rådgiver for Ukraines præsident.

Han har været med til forhandlingerne i det vestlige Hviderusland.

Tidligt torsdag aften dansk tid lyder det, at parterne er blevet enige om at etablere såkaldte humanitære korridorer. De skal sikre, at civile kan evakueres fra de igangværende kampe i Ukraine i sikkerhed.

Der bliver desuden muligvis indført våbenhvile ved korridorerne.

Den ukrainske forhandler siger - på trods af korridorerne - at torsdagens forhandlinger ikke har givet de ønskede resultater.

Den russiske side siger omvendt, at forhandlingerne har ført til fremskridt.

Parterne er angiveligt blevet enige om et tredje forhandlingsmøde. Det fremgår torsdag aften ikke umiddelbart, hvor og hvornår det skal finde sted.

Torsdagens møde fandt sted i regionen Brest i det vestlige Hviderusland.

Ruslands invasion af Ukraine blev indledt natten til torsdag i sidste uge. Invasionen har ført til massiv flugt fra Ukraine til nabolandene.

Ifølge FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) er over en million mennesker flygtet fra Ukraine i kølvandet på den russiske offensiv.

Der er cirka 44 millioner indbyggere i Ukraine. Til sammenligning ville det svare til, at cirka 132.000 ud af Danmarks godt 5,8 millioner indbyggere var flygtet.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP er over halvdelen af de ukrainske flygtninge taget til nabolandet Polen. Polen, der ligger vest for Ukraine, har dermed taget imod omkring en halv million mennesker.

En anden stor gruppe på over 100.000 er rejst til Ungarn.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har tidligere oplyst, at Danmark er forberedt på at tage imod 20.000 ukrainske flygtninge.

Adskillige ukrainske byer har været udsat for bombardementer og luftangreb, siden Putin beordrede det russiske angreb for godt en uge siden.

