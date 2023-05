Rusland: Olieraffinaderi er i brand efter droneangreb

Lokalt nødberedskab i Rusland melder om, at en del af et olieraffinaderi i den sydlige del af landet er i brand, efter det er blevet ramt af et droneangreb.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Hændelsen er mere præcist opstået nær Novorossijsk, der ligger ved Sortehavet.

Tass citerer en kilde for at sige, at et oliereservoir er i brand, men giver ingen yderligere detaljer.

Én dag tidligere var der ind i et brændstofdepot i vestlig retning nær den bro, der forbinder Rusland og den annektere halvø Krim.

- Det er nummer to turbulente nat for vores nødberedskab, lyder det fra guvernøren i regionen Krasnodar, Veniamin Kondratyev.

Ifølge ham er der ingen døde.

Ukraine tager sjældent ansvar for det, der fra russisk side bliver betegnet som ukrainske droneangreb på russisk jord.

Indtil videre har Rusland ikke beskyldt nogen for dette angreb.

Et olieraffinaderi i Novosjakhtinsk lukkede i juni sidste år for aktiviteten, efter at to ubemandede luftfartøjer angreb dets faciliteter, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Senest har Rusland onsdag anklaget Ukraine for droneangreb på Kreml.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, kom ifølge det russiske nyhedsbureau RIA ikke til skade i forbindelse med det formodede angreb.

Rusland betragter angrebet som en planlagt terroraktion og forbeholder sig retten til at gengælde angrebet, lyder det fra Rusland ifølge nyhedsbureauet.

Ukraine nægtede onsdag at stå bag det formodede droneangreb. Det sagde den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, på et pressemøde.

En rådgiver for Zelenskyj sagde tidligere onsdag, at de russiske beskyldninger, om at Ukraines står bag det formodede droneangreb, kan være et tegn på, at Rusland forbereder et større angreb mod Ukraine i de kommende dage.

