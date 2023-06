Rusland om angreb på dæmning: Ukraine vil udtørre Krim-halvøen

Mens frygten for oversvømmelser og tomme vandreservoirer breder sig efter sprængningen af Nova Kakhovka-dæmningen i Ukraine, fyger det med anklager om, hvem der står bag angrebet.

Ukraine mener, at Rusland har sprængt dæmningen.

Rusland påstår, at ukrainerne er de skyldige.

Dmitrij Peskov, som er den russiske præsidents talsmand, siger på et pressemøde, at angrebet er udført af Ukraine. Formålet skulle være at afbryde forsyningen af vand til Krim-halvøen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Præsidenten modtager oplysninger via forsvarsministeriet og andre myndigheder om, hvad der foregår omkring Kakhovka.

- På den baggrund kan vi allerede entydigt sige, at dette er bevidst sabotage begået af den ukrainske side (i krigen, red.).

- Hele ansvaret ligger hos regimet i Kyiv, siger Peskov.

Dæmningen forsyner den annekterede Krim-halvø med vand. Halvøen blev annekteret af Rusland i 2014.

Ud over at afbryde vandforsyningen skulle sprængningen - ifølge Rusland - fjerne fokus fra det, som Dmitrij Peskov beskriver som Ukraines forfejlede militæroffensiv.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, anser på den anden side sprængningen for at være terror begået af Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Russiske terrorister. Ødelæggelsen af vandkraftværket og dæmningen Kakhovka bekræfter bare over for hele verden, at de (russerne, red.) skal fjernes fra hvert et hjørne af det ukrainske territorium.

- Der skal ikke være en eneste meter tilbage til dem, for de bruger hver en meter til at begå terror, skriver han på Twitter.

Ud over bekymring for de mennesker, der bliver ramt af oversvømmelser, frygtes sprængningen - og de efterfølgende oversvømmelser - at få alvorlige miljømæssige konsekvenser.

Derudover er der fokus på sikkerheden omkring atomkraftværket Zaporizjzja. Atomreaktorerne i Zaporizjzja nedkøles med vand, som ledes til kraftværket fra dæmningen.

/ritzau/