Rusland gentager, at landet ikke har planer om at angribe Ukraine efter meldinger om det modsatte fra USA.

Rusland opfordrer USA til at stoppe hysteriet omkring Ukraine

Rusland opfordrer USA til at stoppe hysteriet omkring den ukrainske region Donbass.

Det udtaler den russiske ambassade i USA i en erklæring på Facebook.

Ambassaden peger på, at Det Hvide Hus, det amerikanske udenrigsministerium og højtstående embedsmænd i Pentagon tirsdag fremsatte bemærkninger om "manglende tiltag for at deeskalere situationen på den russisk-ukrainske grænse".

Samtidig argumenterede amerikanerne ifølge ambassaden for, at Rusland "kan invadere en nabostat når som helst, herunder fra hviderussisk territorie".

- Vi understreger endnu en gang: Rusland kommer ikke til at angribe nogen, skriver ambassaden på Facebook ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

- Øvelsen med at flytte tropper på vores egen jord er vores ret. Vi opfordrer til at stoppe hysteriet og ikke forværre spændingerne omkring Donbass-problemet.

- Og vigtigst af alt: Til ikke at skubbe "brushoveder" i Kijev mod nye provokationer, tilføjer den russiske ambassade.

Tidligere tirsdag slog USA alarm over et potentielt russisk angreb mod Ukraine.

Amerikanske embedsmænd vurderer således, at krisen er ved at nå et farligt stadie.

- Vi mener, at vi nu er der, hvor Rusland på et hvilket som helst tidspunkt kan indlede et angreb på Ukraine, sagde pressesekretær i Det Hvide Hus Jen Psaki tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/