Putin gør klar til opstilling af atomvåben i Belarus

Rusland vil påbegynde opstillingen af taktiske atomvåben i nabolandet Belarus, når anlæggene til atomvåbnene står klar i juli.

Det fortæller den russiske præsident, Vladimir Putin, under et møde med Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

- Alt forløber planmæssigt. Den 7.-8. juli vil forberedelserne af de relevante faciliteter være afsluttet, og så vil vi straks påbegynde opstillingen af de pågældende våben på jeres territorium, siger Putin.

Det kom frem i marts, at Rusland planlægger at opstille taktiske atomvåben i Belarus, der tidligere var kendt som Hviderusland. Det har dog hidtil ikke været kendt, hvornår atomvåbnene ville blive placeret i nabolandet.

I marts sagde Putin, at det er det samme, som USA gør, når det placerer atomvåben hos sine europæiske allierede.

- Vi udleverer dem ikke. Og USA udleverer dem ikke til sine allierede. Vi gør grundlæggende det samme, som de har gjort i et årti, sagde han.

En talsperson for forsvarsalliancen kaldte efterfølgende Putins udmelding om opstillingen af atomvåben for "farlig og uansvarlig retorik".

Samtidig konstaterede USA's udenrigsministerium, at der ikke var nogen indikationer på, at Rusland planlægger at bruge A-våben.

I maj underskrev forsvarsministrene fra Rusland og Belarus en formel aftale om, at Rusland kan opstille taktiske atomvåben på belarusisk jord.

Taktiske atomvåben har aldrig været anvendt i krig. De er udviklet til at kunne udslette en militær fjende og dennes udstyr på kamppladsen. Strategiske atomvåben kan til gengæld udslette hele landområder.

Putin har flere gange siden invasionen i Ukraine 24. februar sidste år i slet skjulte vendinger truet Ukraine og Vesten med de russiske atomvåben.

Belarus er en af Rusland tætte allierede.

Landet grænser op til både Rusland og Ukraine. Derudover deler landet grænser med tre NATO-lande: Polen, Litauen og Letland.

