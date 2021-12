Rusland patruljerer over Hviderusland med bombefly

Rusland sender Tupolev Tu-22M supersoniske bombefly til Hvideruslands grænse, hvor de langtrækkende fly skal deltage i fælles patruljeringer med hviderusserne.

Det skriver Reuters, der refererer nyhedsbureauet Interfax, som henviser til det hviderussiske militær.

Kampfly af typen Su-30SM fra begge lande indgår også i patruljeringen, oplyser det hviderussiske militær.

Hviderusland vestlige og nordvestlige grænser ligger op til Polen og Litauen, som er medlemmer af EU.

Hvideruslands relationer til EU er spændte som følge af en migrantkrise.

Ruslands ambassadør i USA, Anatoly Antonov, siger til nyhedsmagasinet Newsweek, at Vesten er skyld i krisen.

- Den dybere årsag til situationen er, at vestlige lande - deriblandt USA - forsøger at påtvinge andre lande i verden deres visioner om demokrati. Det er denne fremfærd, som vi har set fra USA og dets partnere i de seneste årtier, som har ført til en række regionale konflikter, siger ambassadøren og tilføjer:

- Det er som en følge af det, at vi ser en dramatisk forværring af sikkerhedssituationen i Mellemøsten og Nordafrika med økonomisk tilbagegang og massive migrantstrømme.

Antonov siger videre, at Vesten "desværre ikke har opfyldt løfter om at genopbygge de stater, der har lidt mest under krige, så folk der har kunnet få en normal tilværelse".

- Derfor er Hviderusland blevet et gennemfartsland for flygtninge. Det er ikke Minsk, som har skabt den situation.

Den russiske diplomat siger, at Rusland mener, at kun "en konstruktiv dialog med Minsk" kan skabe en bedre situation.

EU har imidlertid sagt, at krisen på grænsen til Hviderusland har understreget behovet for mere hårdfør handling.

/ritzau/Reuters