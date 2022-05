Rusland risikerer regning for genopbygning i Ukraine

Rusland skal være med til at betale regningen for ødelæggelser i Ukraine, siger udenrigsminister.

Når krigen engang er ovre, venter der en enorm genopbygning af Ukraine. Og den regning skal Rusland som ansvarlig for ødelæggelserne være med til at betale.

Det fastslår udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i forbindelse med et møde for EU-landenes udenrigsministre i Bruxelles mandag.

- De konkrete ødelæggelser kommer Rusland til at betale en pris for.

- Præcis hvordan vi gør det, skal vi drøfte. Men den danske holdning er klar: Det her kommer med de maksimale omkostninger for Rusland. Også i forhold til genopbygningen, siger Jeppe Kofod.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere EU-landene stiller sig bag ønsket om, at Rusland skal være med til at betale efter måneders bombardementer af Ukraine.

Alternativet er, at en stor del af regningen vil blive sendt til skatteyderne i blandt andet EU.

Det vil flere EU-lande gerne undgå. Men spørgsmålet er, hvordan det kan gøres i praksis.

En mulighed kunne være at bruge de russiske midler, som Vesten har indefrosset efter invasionen af Ukraine.

Men det kan ifølge en EU-diplomat give problemer, fordi indefrysningen som udgangspunkt er midlertidig, og der endnu ikke er tale om en konfiskation.

Det kan dog løses i en kommende sanktionspakke:

- Det er et stort ønske, at Rusland skal betale for genopbygningen. Mange lande ønsker en syvende sanktionspakke, hvor konfiskation måske er med, siger EU-kilden, der har indsigt i forhandlingerne om EU's sanktionspakker.

Jeppe Kofod ønsker dog endnu ikke at gå ind i diskussionen om, hvordan man konkret kan sikre betaling fra et formentlig modvilligt Rusland.

- I første omgang er mit hovedfokus på at få stoppet krigen, der hver dag koster menneskeliv. Og så er det klart, at vi også går i gang med genopbygningsarbejdet.

- Den danske regering har svaret positivt på præsident Zelenskyjs ønske om, at vi tager et særligt ansvar for værft- og havnebyen Mykolajiv. Og jeg mærker en stemning om, at vi nu begynder at hjælpe Ukraine til at genopbygge der, hvor det er muligt, siger Jeppe Kofod.

Spørgsmål: Nogle af Ruslands midler er allerede indefrosset. Kunne man ikke allerede nu begynde at bruge dem til genopbygningen?

- Danmark er åben over for alle forslag. Og der er ingen tvivl om, at Rusland kommer til at betale. Både på slagmarken, via sanktioner og retsforfølgelse for krigsforbrydelser og selvfølgelig også via genopbygningen af Ukraine.

- På alle parametre er Danmark parat til at gå så langt, som vi kan blive enige om, siger Jeppe Kofod.

/ritzau