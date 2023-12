Rusland roser Ungarns EU-veto: Imponerende forsvar af interesser

Rusland roser fredag Ungarn for at have blokeret for EU-støtte til Ukraine.

Ganske vist lykkedes det torsdag EU's stats- og regeringsledere at begynde optagelsesforhandlingerne med Ukraine.

Det skete ved, at Ungarns premierminister, Viktor Orbán, gik med til at gå uden for døren under topmødet.

Men en langvarig støttepakke kunne EU-landene ikke nå til enighed om.

- Ungarn - i modsætning til mange europæiske lande - forsvarer på bestemt vis sine interesser, hvilket imponerer os, siger Kremls talsmand, Dmitrij Peskov.

Den ungarske modstand betyder, at EU nu arbejder videre på at finde en løsning på de i alt 50 milliarder euro til Ukraine, som støttepakken omhandler.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), regner med, at landene i januar kan indgå en aftale.

Selv om Orbán ved at gå uden for døren tillod medlemsskabsforhandlingerne at begynde, har han ikke lagt skjul på, hvad han mener om dem. I et Facebook-opslag kalder han nattens aftale "en dårlig beslutning".

Her ligger han på linje med den russiske regerings holdning.

- Det er en fuldstændig politiseret beslutning - EU's ønske om at vise støtte til lande på den måde, siger Dmitrij Peskov.

- Men den slags nye medlemmer kan faktisk helt bestemt bidrage til at destabilisere EU.

Han mener, at EU-politikerne er fast besluttede på at gøre østeuropæiske lande fjendtligt indstillede over for Rusland.

- Alt bliver gjort for at irritere Rusland og gøre disse lande fjendtlige over for Rusland, siger han.

/ritzau/AFP