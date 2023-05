Rusland: Sabotagegruppe ville myrde Krims leder og begå terror

Den russiske efterretningstjeneste FSB oplyser, at den har anholdt medlemmer af en ukrainsk sabotagegruppe, som ville begå forbrydelser på halvøen Krim.

Det skriver flere russiske nyhedsbureauer.

Ifølge Tass var formålet blandt andet at slå flere ledere på Krim ihjel.

- FSB har forpurret aktiviteter fra et agentnetværk for den ukrainske militære efterretningstjeneste, som ville gennemføre større sabotage- og terrorhandlinger på Krim, hedder det.

Et af målene var at slå den øverste leder på Krim, Sergej Aksjonov, ihjel sammen med formanden for Krims lokalparlament og borgmesteren i byen Jalta.

Sabotagegruppen planlagde også angreb på Krims transportveje, siger FSB.

Krim er en ukrainsk halvø, som Rusland i 2014 annekterede med magt.

/ritzau/