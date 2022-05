Rusland sætter alt ind mod Ukraines sidste bastion i Luhansk

De russiske styrker ser langsomt, men sikkert ud til at gøre fremskridt i det østlige Ukraine.

Den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) skriver i en rapport kort før midnat lørdag, at kampbataljoner vil udnytte de nylige fremskridt til at forsøge at omringe Sjevjerodonetsk.

Byen ligger i den vestlige del af Luhansk-regionen tæt på grænsen til Donetsk-regionen.

Den bliver af ISW kaldt Ukraines sidste bastion i Luhansk.

ISW vurderer, at Rusland i øjeblikket har kontrol over de fleste områder i Luhansk-regionen. Også Izjum, som ligger i den sydlige del af Kharkiv-regionen, skulle være under russisk kontrol.

Russiske styrker kan altså angribe Sjevjerodonetsk fra stort set alle sider i de kommende dage.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, kaldt bombardementet af Sjevjerodonetsk "brutalt og meningsløst".

Han har også sagt, at russiske styrker har jævnet byerne Rubizjneog Volnovakha, som ligger i henholdsvis Luhansk og Donetsk, med jorden, "præcis som de gjorde det i Mariupol".

Donetsk og Luhansk udgør tilsammen Donbas-området.

De to regioner forsøgte i 2014 at løsrive sig som selvstændige republikker, da den prorussiske ukrainske præsident Viktor Janukovytj mistede magten i forbindelse med Majdan-revolutionen.

Begge regioner har store russisktalende mindretal. Det var dem, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, ifølge eget udsagn ville "redde" fra det, han kaldte en "nynazistisk junta-regering", da han sendte landets styrker ind i Ukraine.

Siden Majdan-revolutionen har der været krig i Donbas. Prorussiske separatister har kæmpet mod den ukrainske hær om kontrollen med Luhansk og Donetsk.

Og mens Rusland langt hen ad vejen angreb byer over næsten hele Ukraine i starten af invasionen, har den russiske hærs fokus i løbet af den seneste måned gradvist flyttet sig mod Donbas.

Her har Rusland på det seneste oplevet succes, da det tog den endelige kontrol med den sydøstukrainske havneby Mariupol.

