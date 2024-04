Rusland: Samtale med Frankrig viste tegn på dialog om Ukraine

Den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, har onsdag efter samtale med den franske forsvarsminister, Sébastien Lecornu, oplyst, at samtalen viste "parathed til dialog om Ukraine".

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en ministeriel udtalelse lyder det yderligere, at enhver antydning på at holde et møde om situationen i Ukraine uden russisk deltagelse er "meningsløs".

Ifølge nyhedsbureauet AFP har de to ministre talt sammen i telefon. Udtalelsen uddyber ikke yderligere om, hvilken form for dialog den russiske minister henviser til.

Sjojgu udtaler, at enhver "praktisk implementering" af franske styrker i Ukraine vil "skabe problemer for Frankrig".

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har tidligere luftet den tanke.

