Rusland sender fly i luften for stoppe norsk krænkelse

Det russiske forsvarsministerium siger, at et MiG-29 kampfly mandag har været sendt på vingerne for at forhindre en mulig norsk krænkelse af russisk luftrum.

Ministeriet forklarer i en udtalelse, at hændelsen skete over Barentshavet, og at flyet var af typen P-8A Poseidon. Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

- Da det russiske kampfly nærmede sig, vendte det norske fly om og fløj væk fra den russiske grænse, siger han.

Oberstløjtnant Reidar Flasnes fra det norske forsvars operative hovedkvarter bekræfter hændelsen overfor det norske nyhedsbureau NTB.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er en ren rutineoperation, hvor man går på vingerne og identificerer hinanden. Sådanne operationer foretages fra tid til anden både af Norge og Rusland, siger han.

Han siger yderligere, at norske overvågningsfly regelmæssigt flyver over Barentshavet. Han vurderer, at hændelsen var udramatisk.

/ritzau/