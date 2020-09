Rusland sender første sending af coronavaccine til regioner

Første parti af den russiske coronavaccine Sputnik V er på vej ud til landets regioner, oplyser myndigheder.

Det første parti af en russisk coronavaccine er blevet sendt afsted til de forskellige regioner i Rusland.

Det oplyser en talsperson for det russiske sundhedsministerium fredag lokal tid til journalister.

- Det første parti af Sputnik V-vaccinen, udviklet af Gamaleyas Nationale Forskningscenter for Epidemiologi og Mikrobiologi og det russiske sundhedsministerium, er blevet sendt til regionerne, siger talspersonen ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Den 11. august blev Rusland det første land i verden til at meddele, at det havde en vaccine mod coronavirus klar.

Nylige resultater af forsøg med Sputnik V ser ifølge BBC lovende ud, og fase 2-test tyder på, at der opstår immunitet.

De 76 testpersoner havde således udviklet antistoffer mod virusset, ligesom at ingen af dem havde oplevet bivirkninger efter at have fået vaccinen.

Men ifølge flere iagttagere er det ikke nok til at bevise, at vaccinen er effektiv eller sikker.

Den russiske vaccine har fået international opmærksomhed, fordi myndighederne har godkendt den, før den normale forsøgsproces er færdig.

Ruslands regering har tidligere meldt ud, at den allerede vil tilbyde vaccinen i stort omfang i november.

Det har fået flere internationale sundhedseksperter til at frygte, at russiske forskere slækker på sikkerheden omkring vaccinen.

Da Putin i august annoncerede, at vaccinen var klar, forsikrede han om, at den er effektiv og sikker.

Han hævdede blandt andet, at hans ene datter var blevet vaccineret med midlet.

Onsdag i denne uge fortalte den russiske sundhedsminister, Mikhail Murasjko, at fase 3-test af kliniske forsøg med Sputnik V-vaccinen er begyndt. Det skriver Tass.

/ritzau/