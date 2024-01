Rusland sender missiler mod Kyiv kort efter droneangreb

Tirsdag morgen vågner indbyggerne i den ukrainske hovedstad, Kyiv, op til omfattende eksplosioner som følge af et russisk missilangreb.

Det melder Kyivs militære administration på beskedtjenesten Telegram.

Hovedstadens antiluftskyts er i færd med at afværge angrebet.

Journalister fra nyhedsbureauet AFP beretter om mindst ti eksplosioner.

Angrebet kommer efter et droneangreb blot få timer tidligere på morgenen.

Vragrester fra de droner, som blev skudt ned, antændte blandt andet en brand i distriktet Desnjanskyj.

Der var dog ingen meldinger om tilskadekomne eller dødsfald.

Ifølge Kyivs borgmester, Vitalij Klytjko, er strømmen gået i flere områder i hovedstaden.

- Kyiv - bliv inden døre. Mange missiler er på vej i jeres retning, lyder det fra Ukraines luftvåben.

Der er tale om det hypersoniske missil Kinzjal, som Rusland opfatter som et af sine absolut bedste missiler nogensinde.

Desuden er byen Kharkiv i den nordøstlige del af landet blevet ramt ifølge lederen af byens militære administration, Oleh Synjehubov.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, advarede mandag aften om en "intensivering" af krigen.

- Vi kommer til at intensivere angrebene. Ingen forbrydelse mod menneskeheden skal forblive ustraffet, sagde Putin.

Meldingen kom, to dage efter at den russiske storby Belgorod blev ramt af et ukrainsk angreb, som kostede 25 personer livet.

Dagen inden Ukraines angreb på Belgorod, var det Ukraine selv, som var mål for et storstilet angreb.

Alene i Ukraines hovedstad, Kyiv, blev 28 personer dræbt. Det var det hidtil dødeligste angreb på byen, siden krigen begyndte i februar 2022.

Som følge af de russiske angreb, som fredag dræbte i alt 39 mennesker, var nytårsdag en national sørgedag i Ukraine.

