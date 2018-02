Rusland sender nordkoreanske gæstearbejdere hjem

I henhold til en beslutning i FN's Sikkerhedsråd har Rusland taget hul på hjemsendelser af nordkoreanere.

Rusland er i henhold til en beslutning i FN begyndt at hjemsende nordkoreanske gæstearbejdere.

Det oplyser Ruslands ambassadør i Nordkorea, Alexander Matsegora, til journalister i New York.

- Mange guvernører er begyndt at deportere koreanere, siger han ifølge nyhedsbureauet Tass og henviser til en resolution vedtaget i FN før jul.

FN's Sikkerhedsråd blev i december enige om at indføre nye sanktioner mod Nordkorea som følge af landets missil- og atomprogram.

Deriblandt, at nordkoreanere, der arbejder i udlandet, skal vende hjem inden for to år.

Og det er i det lys, at de russiske hjemsendelser skal ses.

Ifølge ambassadør Alexander Matsegora er der i Ruslands fjernøstlige regioner omkring 12.000 gæstearbejdere fra Nordkorea.

Han understreger, at de russiske myndigheder ikke tvangsdeporterer nordkoreanere, som ikke ønsker at vende hjem.

- Vi returnerer ingen til Nordkorea med magt. Det har vi aldrig gjort, siger han.

Ved at begrænse nordkoreanske arbejderes mulighed at søge beskæftigelse i udlandet håber FN, at leder Kim Jong-un fratages økonomiske midler til at udvikle raketter og atomvåben.

De mange tusinde nordkoreanske arbejdere i udlandet sender størstedelen af den hårde valuta, som de indtjener, hjem til Nordkorea.

Titusindvis af nordkoreanere arbejder i udlandet. Hovedparten i Kina og Rusland.

I 2015 sagde FN's særlige observatør for menneskerettigheder i Nordkorea, Marzuki Darusman, at de udsendte nordkoreanere arbejder under nærmest slavelignende forhold og indtjener over to milliarder dollar årligt til regimet i Pyongyang.

Ifølge Darusman var over 50.000 nordkoreanere i 2015 beskæftiget i udenlandske virksomheder. Typisk som mine- eller byggearbejdere eller i skovindustrier.

I snit tjente de mellem 120 og 150 dollar om måneden. Ofte for arbejdsdage på 20 timer.

Derimod sendte arbejdsgiverne væsentligt større beløb til den nordkoreanske regering, hævdede Marzuki Darusman.

/ritzau/