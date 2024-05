Rusland sender redningshold til Iran i jagt på nedstyrtet helikopter

Rusland har besluttet at sende et redningshold til Iran for at hjælpe med at finde den helikopter, som med Irans præsident, Ebrahim Raisi, om bord var ude for en ulykke søndag.

Det meddeler Ruslands ministerium med ansvar for nødsituationer tidligt mandag i en udtalelse på det sociale medie Telegram.

Det skal være Iran, der har bedt Rusland om hjælp til eftersøgningen.

- På Irans anmodning vil redningsarbejdere fra det russiske ministerium for nødsituationer assistere i eftersøgnings- og redningsaktionen, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den russiske indsats vil bestå af 47 "specialister med det nødvendige udstyr, terrængående køretøjer samt en BO-105-helikopter".

Det vil blive sendt til byen Tabriz i det nordvestlige Iran, lyder det videre.

Præsidentens tilstand er ukendt, og forud for meldingen fra Rusland har der været modstridende meldinger om, hvorvidt helikopteren er blevet fundet.

Iransk stats-tv har rapporteret, at den er blevet fundet, mens ngo'en Røde Halvmåne har afvist, at helikopteren er blevet fundet. Røde Halvmåne deltager i eftersøgningsarbejdet.

Ulykken med helikopteren, som også havde udenrigsminister Hossein Amir-Abdollahian om bord, skete i et bjergrigt område med tyk tåge. De første meldinger kom søndag eftermiddag.

Et stort antal redningshold er sendt ud for at lede efter helikopteren, som var på vej tilbage fra et besøg ved grænsen til Aserbajdsjan som del af en konvoj med tre helikoptere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere mandag oplyste det officielle iranske nyhedsbureau Irna, at 40 redningshold var vej. Der bruges både hunde og droner, lød det.

Raisi har siddet på præsidentposten siden 2021.

Han anses for at være en meget konservativ politiker med tætte bånd til landets øverste leder, ayatollah Ali Khamenei. Han regnes også for at være en mulig afløser for Khamenei.

I Raisis tid som præsident er der blevet slået hårdt ned på protester, og landets morallove er blevet skærpet.

/ritzau/AFP