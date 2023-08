Rusland sender rumraket afsted på månemission

Ruslands rumfartsadministration Roskosmos har sendt rumfartøjet "Luna-25" ud i rummet. "Luna-25" skal gennemføre den første bløde landing på Månens sydpol nogensinde.

Det kan ifølge nyhedsbureauet Reuters ses på Roskosmos' livestream af opsendelsen.

Opsendelsen har været udsat flere gange, men kunne altså klokken 01.10 dansk tid endelig sendes afsted.

Missionen har til formål at sætte et landingsfartøj på Månen, og Rusland håber med det vende tilbage til Månen for første gang i næsten 50 år.

Den seneste gang var i 1976. Men nu ønsker Rusland at genstarte landets måneprogram, og det sker i første omgang ved at sætte landingsfartøjet "Luna-25" på Månen.

- "Luna-25" skal have en blød landing og tage og analysere jordprøver og udføre langsigtet videnskabelig forskning, oplyste Roskosmos tidligere på ugen til det franske nyhedsbureau AFP.

Ifølge Reuters menes der er være små lommer af is på Månens sydpol.

"Luna-25" blev båret af den russiskdesignede løfteraket Sojuz 2.1. Affyringen skete ved Ruslands Rumcenter Øst, der ligger ved byen Vostotjnyj.

Den russiske månemission er i kapløb med Indien, som sendte sin Chandrayaan-3 månelander op i sidste måned, og mere generelt med USA og Kina, som begge har avancerede måneudforskningsprogrammer.

Astronomer har i århundreder undret sig over, om der er vand på månen, som ifølge Reuters er 100 gange tørrere end Sahara-ørkenen i Afrika.

Den amerikanske rumfartsadministration Nasa's kort viste i 2018 is på de dele af Månen, der ligger i skygge. I 2020 bekræftede Nasa, at der findes vand i områder, hvor solen skinner.

