Rusland sender sværm af droner og raketter mod ukrainske byer

Rusland har fredag morgen gennemført et massivt angreb på Ukraine med droner, hypersoniske raketter og krydsermissiler.

Det oplyser Ukraines luftforsvar.

Der har været luftalarm over store dele af landet.,

En række ukrainske byer har ifølge de foreløbige oplysninger været mål, heriblandt hovedstaden Kyiv, Lviv, Dnipro og Kharkiv.

Lviv i det vestlige Ukraine blev ramt først på natten, og fredag formiddag er der nye meldinger om eksplosioner i byen.

En person meldes dræbt i Lviv og tre såret, efter en raket har ramt en beboelsesejendom.

I Dnipro er en fødeklinik blevet angrebet, oplyser et lokalt medie ifølge Reuters.

De russiske angreb kommer få dage efter, at det lykkedes Ukraine at sænke et større ukrainsk krigsskib på halvøen Krim.

/ritzau/Reuters