Rusland sender svar til USA før møde mellem udenrigsministre

Rusland har mandag informeret USA om sit standpunkt i forhold til Ukraine. Det sker, efter at USA i sidste uge afleverede sit svar på Ruslands sikkerhedsbekymringer vedrørende Ukraine.

Det oplyser USA's udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi kan bekræfte, at vi har modtaget en skriftlig opfølgning fra Rusland. Det vil være uproduktivt at forhandle offentligt, så vi vil lade det være op til Rusland, om de ønsker at tale om deres svar, siger en talsmand for ministeriet.

Det russiske svar kommer, op til at de to landes udenrigsministre, Antony Blinken og Sergej Lavrov, tirsdag igen skal tale sammen.

Rusland har sendt omkring 100.000 soldater til grænsen mod Ukraine. Det har skabt alvorlige spændinger og frygt blandt vestlige lande for en russisk invasion.

Tidligere mandag tørnede de to landes FN-ambassadører sammen ved et åbent møde i FN's Sikkerhedsråd, der på amerikansk foranledning var indkaldt for at drøfte Ukraine.

Ifølge USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, planlægger Rusland også at seksdoble landets militære styrke i Hviderusland i løbet af få dage.

- Vi har set dokumentation for, at Rusland har planer om at øget antallet til over 30.000 soldater nær grænsen mellem Hviderusland og Ukraine, mindre end to timer nord for Kijev (Ukraines hovedstad, red.), i begyndelsen af februar, sagde hun ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ruslands FN-ambassadør, Vassilij Nebenzia, afviste påstanden.

Han beskyldte den amerikanske regering for "hysteri" ved at indkalde til et møde om Ukraine og forklarede, at russiske soldater er i Hviderusland til en fælles øvelse.

Han understregede, at Rusland aldrig har truet med at invadere den tidligere sovjetrepublik og beskyldte USA for at oppiske en krigerisk stemning.

- Diskussionerne om en krigstrussel er i sig selv provokerende. Du efterlyser det næsten, du vil have det til at ske, sagde han til sin amerikanske kollega.

/ritzau/