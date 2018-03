Rusland ser positivt på mødet mellem Nordkorea og Kina

Kim Jong-uns møde med Kinas præsident er et skridt i den rigtige retning, oplyser Ruslands Udenrigsministerium.

Rusland ser mødet mellem Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Kinas præsident, Xi Jinping, som et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Det oplyser det russiske udenrigsministerium.

Mødet kan styrke den positive udvikling på den koreanske halvø, oplyser ministeriet.

Og Rusland vil fortsat arbejde for at få et tættere samarbejde med Kina. Formålet er at løsne spændingerne omkring Nordkorea, oplyser ministeriet.

Den russiske melding kommer efter et historisk møde mellem Kinas præsident og den nordkoreanske leder. Det er Kim Jong-un første kendte udlandsrejse, siden han overtog magten i 2011.

Til mødet skal Kim Jong-un have erklæret sig klar til at fjerne atomvåben fra den koreanske halvø.

Besøget blev bekræftet onsdag morgen kinesisk tid, efter to dages spekulationer om et mystisk nordkoreansk tog i Kinas hovedstad, Beijing.

