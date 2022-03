Rusland spiller med de militære muskler, men hævder, at det er Vesten, der er aggressiv

I weekenden forsøgte russiske faldskærmstropper at indtage en strategisk vigtig lufthavn uden for Kijev – den operation lykkedes ikke. Nu holder en massiv kolonne med tungt udstyr tæt på lufthavnen. Kolonnen viser, at Rusland har kontrol over det ukrainske luftrum – Ukraine har ikke længere kapacitet fra luften til at udslette den. Nato kunne med missiler afsendt fra Europa udslette den 65 kilometer lange kolonne, men kommer Nato ikke til. Eneste trussel mod kolonnen er, hvis ukrainske soldater til fods anretter skade med anti-tank-våben.

Denne artikel er en del af en serie: Konflikten i Ukraine Gå til seriesiden