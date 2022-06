Rusland sprænger mulig evakueringsrute fra Sjevjerodonetsk

To af tre broer, der forbinder Sjevjerdonetsk med Lysytjansk over floden Siverskyj Donets, er nu væk.

Russiske styrker har sprængt en bro, der forbinder Sjevjerodonetsk med Lysytjansk. På den måde er en mulig evakueringsrute for civile blevet ødelagt.

Det oplyser lokale myndigheder søndag.

Det er en bro over floden Siverskyj Donets, der er blevet bombet. Det efterlader kun en af tre broer over floden tilbage.

- Hvis den bro kollapser efter nye bombardementer, er byen virkelig aflukket for omverdenen. Så er der ingen mulighed for at forlade Sjevjerodonetsk i et køretøj, siger Serhij Hajdaj, der er guvernør i regionen Luhansk, hvor Sjevjerodonetsk ligger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Byen Sjevjerodonetsk er de seneste uger blevet epicentret for kampen om Donbas-regionen i det østlige Ukraine.

Dele af byen er blevet pulveriseret i nogle af de mest blodige kampe under Ruslands invasion.

- Det primære taktiske mål for besætterne har ikke ændret sig: De presser på i Sjevjerodonetsk. Der foregår voldsomme kampe her - vitterligt på enhver meter, siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i sin daglige videotale.

Præsidenten tilføjer, at Rusland forsøger at indsætte reservestyrker i Donbas-regionen.

De voldsomme kampe fortsætter i Sjevjerodonetsk, fortæller Serhij Hajdaj.

Russiske styrker har erobret det meste af byen, men ukrainske styrker har stadig kontrollen over et industriområde og det kemiske værk Azot, hvor hundredvis af civile skjuler sig.

- Omkring 500 civile befinder sig fortsat på territoriet omkring Azot-værket i Sjevjerodonetsk. 40 af dem er børn. Sommetider lykkes det for militæret at evakuere nogle af dem, siger guvernøren.

Formår russerne at overtage Sjevjerodonetsk, der er det sidste område, der stadig er på ukrainske hænder i Donbas-regionen, vil det bringe Rusland tættere på et af målene for det, præsident Vladimir Putin har kaldt "en særlig militæroperation" i Ukraine.

/ritzau/Reuters