Rusland støtter forslag om folkekongres for Syrien

Idéen om en folkekongres for alle etniske grupper i Syrien får støtte fra Rusland.

Et forslag om en folkekongres for alle Syriens etniske grupper er et fælles initiativ, som Rusland og andre lande aktivt drøfter og fremmer, siger præsident Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, i Moskva.

Peskov beskriver de igangværende drøftelser som aktive, men han betoner samtidig, at det er for tidligt at tale om et tidspunkt og et sted for en sådan kongres.

Putin nævnte selve ideen om en folkekongres ved et stort møde med udenlandske akademikere torsdag.

Militsen Syriens Demokratiske Styrker, der har ført an i befrielsen af Islamisk Stats tidligere hovedstad Raqqa, siger, at området omkring Raqqa skal forblive en del af af et decentraliseret Syrien.

En stor del af alliancen er kurdere, og udmeldingen synes at være knyttet til kurdiske planer om få autonome regioner i den nordlige del af Syrien.

- Befolkningen i det overvejende arabiske Raqqa og i den omliggende provins skal afgøre deres egen fremtid, inden for rammerne af et decentraliseret, føderalt, demokratisk Syrien, siger Syriens Demokratiske Styrker.

- Militsen lover at beskytte provinsen mod alle ydre trusler, hedder det videre.

Præsident Bashar al-Assad, som har vundet meget terræn med massiv støtte fra Rusland og Iran, har gentagne gange sagt, at den syriske stat vil genvinde kontrol over hele Syrien med iransk og russisk militær støtte.

Over 330.000 mennesker er blevet dræbt under krigen i Syrien, som begyndte i 2011.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger til FN's særlige udsending, Staffan de Mistura, at kampen mod Islamisk Stat nærmer sig en afgørende fase, skriver nyhedsbureauet RIA.

Han siger også til de Mistura, at der ventes en ny runde syriske fredsforhandlinger inden længe i både Astana og i Genève.

