Rusland suspenderer aftale om korneksport med Ukraine

Rusland suspenderer aftalen om korneksport fra ukrainske havne.

Det sker som følge af angreb mod skibe ved Krim. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Tass.

Det drejer sig ifølge ministeriet om et "terrorangreb" i Sevastopol, en havneby på Krim-halvøen, lørdag mod krigsskibe.

Det påståede angreb har ifølge Rusland også ramt skibe, som havde til formål at sørge for sikkerheden i forhold til korneksporten.

Rusland anklager Ukraine for at stå bag.

- Rusland suspenderer sin medvirken i implementeringen af aftalen om eksport af landbrugsvarer fra ukrainske havne, hedder det i en erklæring fra det russiske ministerium.

Rusland mener, at ukrainske styrker ved brug af droner angreb skibene i Sevastopol tidligt lørdag. Det er den største by på Krim, som er annekteret af Rusland.

- Rusland kan ikke give sikkerhedsgarantier for fragtskibe, som deltager i aftalen, og suspenderer implementeringen fra i dag og for en ubestemt periode, oplyser det russiske udenrigsministerium ifølge Tass.

Ukraine nægter at stå bag. Den ukrainske præsidents stabschef anklager Rusland for afpresning og mener, at Rusland selv står bag angrebene som påskud for at suspendere aftalen. Det skriver Reuters.

Samme melding lyder fra Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba. Han opfordrer lande til at kræve, at Rusland stopper sine "sultelege" og igen forpligter sig til aftalen.

Kornaftalen kom i stand tidligere på året efter længere tids mægling mellem Rusland, Ukraine, FN og Tyrkiet.

Den gjorde det muligt for Ukraine igen at eksportere sine enorme mængder af korn ud af landet via de ukrainske havne.

Det havde siden den russiske invasion begyndte 24. februar ikke været muligt på grund af en russisk blokade. Men i august kunne skibe med lasten fuld af korn igen sejle fra de ukrainske havne.

Aftalen indebærer, at der er oprettet en såkaldt sikker korridor, som skibene kan benytte, når de forlader de ukrainske havne.

Det fremgår ikke, hvilken konkret betydning den russiske udmelding har. Det står således ikke klart, om det nu igen bliver umuligt for Ukraine at eksportere korn. Men det tyder det umiddelbart på.

Stephane Dujarric, en talsmand for FN, siger ifølge Reuters, at det er vigtigt, at aftalen består. Den har en "positiv indvirkning på adgangen til mad for millioner af mennesker rundtom i verden".

Derfor er det vigtigt, at aftaleparterne ikke gør noget, som kan sætte aftalen i fare.

/ritzau/