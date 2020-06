Rusland og Tjekkiet udviser diplomater efter strid om giftangreb

Tjekkiet mener, at russisk ambassade har spredt falske oplysninger om giftangreb. Ren fantasi, siger Rusland.

Ruslands udenrigsministerium indkaldte mandag den tjekkiske ambassadør i Moskva i forbindelse med en diplomatisk krise mellem Rusland og Tjekkiet.

Den tjekkiske ambassadør fik to navne på diplomater på den tjekkiske ambassade, som var uønskede i Rusland. Dette var gengældelse for, at Tjekkiet har erklæret to ansatte på den russiske ambassade i Prag for persona non grata.

De to russiske diplomater er beordret sendt ud af landet. Og Rusland har altså nu som gengæld udvist to tjekkiske diplomater, skriver russiske nyhedsbureauer.

Tjekkiet har beskyldt en af de udviste fra den russiske ambassade i Prag for at udbrede falske oplysninger om et planlagt giftangreb. Udvisningen blev øjeblikkeligt kaldt "en fjendtlig handling" af det russiske udenrigsministerium.

- Dette vil blive en alvorlig belastning af forholdet mellem Rusland og Tjekkiet, hed det.

I april skrev den tjekkiske ugeavis Respekt, at en russisk statsborger med diplomatpas var kommet til Prag med giften ricin, som kan bruges som biologisk våben. Samtidig fik tre politikere i Prag, som har provokeret Rusland, politibeskyttelse.

Den tjekkiske premierminister, Andrej Babis, sagde, at en ansat på den russiske ambassade sendte opdigtede oplysninger om et planlagt angreb på tjekkiske politikere til Tjekkiets efterretningstjeneste, BIS.

- Vi har på den baggrund erklæret to ansatte på den russiske ambassade i Prag for persona non grata, sagde han.

Talskvinden for det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, har afvist rapporterne i Respekt som "syge fantasier".

/ritzau/Reuters

