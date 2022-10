Rusland taber terræn på flere fronter. Er det begyndelsen til enden?

Putin kom til magten ved militært at nedkæmpe selvstændigheds- og terrorbevægelsen i Tjetjenien. Hovedstaden, Grosnij, blev udslettet af den russiske hær og blev under Kadyrovs far genopbygget. Kadyrov holder Tjetjenien i et diktatorisk jerngreb, og præcis det samme håber Putin, de indsatte ledere i de besatte områder i Ukraine vil gøre. Kadyrov er for Putin helt nødvendig, der hvor han er.