Rusland tager kontrol over Carlsberg-andel i russisk bryggeri

Den russiske stat har taget kontrollen over Carlsbergs andel i det russiske bryggeri Baltika Breweries.

Det fremgår af et dekret, som præsident Vladimir Putin har underskrevet søndag. Det skriver Reuters.

Carlsberg meddelte i juni, at en aftale om at sælge virksomhedens russiske forretning var underskrevet. Carlsbergs russiske forretning går under navnet Baltika Breweries og dækker otte bryggerier og 8400 ansatte.

Det lød også, at handlen var forudsat, at de nødvendige godkendelser kom i hus. Derfor kunne Carlsberg ikke oplyse, hvornår handlen ville være endeligt gennemført.

Der er ingen oplysninger om, hvorvidt den seneste udvikling har nogen betydning for handlen.

I dekretet søndag lyder det ifølge Reuters, at Carlsbergs andele i Baltika Breweries midlertidigt bliver sat under statens kontrol.

Et agentur i regeringen overtager styringen, hedder det.

Det russiske statslige nyhedsbureau Tass skriver, at det er de udenlandskejede dele af bryggeriet, som kommer under statslig kontrol.

Tass skriver videre, at det af dekretet fremgår, at det dermed er hele Baltika Breweries, som agenturet overtager styringen af.

Baltika er det førende bryggeri i Rusland og sidder på omkring 30 procent af markedet. Det skriver AFP.

Dekretet omfatter specifikt to selskaber. Ud over Carlsberg bliver også den franske yoghurtproducent Danone nævnt.

Den russiske stat tager også midlertidigt kontrollen over Danones russiske datterselskab, hedder det.

Rusland har også tidligere taget datterselskaber af tyske Uniper og finske Fortum under statskontrol. Det skete i april.

Det russiske præsidentkontor har før advaret om, at man vil beslaglægge vestlige aktiver midlertidigt. Det kan ske som gengæld for Vestens udelukkelse af russiske selskaber.

Kun få multinationale selskaber er blevet i Rusland, efter at Rusland indledte krigen mod Ukraine.

/ritzau/